Linz (www.anleihencheck.de) - Bundesbank Präsident Weidmann ist überraschend zurückgetreten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im EZB Rat sei er oft alleiniger Vertreter der Trennung von Geld- und Finanzmarktpolitik gewesen. Der Auftrag der EZB, die Inflation zu bekämpfen, sei sein Thema gewesen. Mit der Politik der Staatenfinanzierung durch Pandemieprogramme habe er sich nicht anfreunden können. Die US-Notenbank FED habe den Konjunkturbericht "Beige Book" veröffentlicht. Preise und Löhne seien stark gestiegen und so liege die Inflation schon bei 5,4%. Trotz Arbeitskräftemangel und Lieferengpässen sei das Wirtschaftswachstum moderat. Voraussichtlich im November solle das monatliche Anleiheaufkaufsvolumen (120 Mrd. USD) reduziert werden. Den EUR/USD Kurs hätten diese Nachrichten kaum tangiert. Charttechnisch habe sich ein Doppeltop bei 1,1665 gebildet, das eine Bewegung zum Chartpunkt 1,1610 bringen dürfte. (22.10.2021/alc/a/a) ...

