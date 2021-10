Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Erfolgreich war die Bausparkasse Schwäbisch Hall am Markt und konnte den 10-jährigen Hypothekenpfandbrief zu MS -1 und damit 4 Punkte enger als IPT bringen, so die Analysten der Helaba.Das Buch habe bei 1,25 Mrd. EUR gelegen und sei damit 2,5-fach größer als die Emission gewesen. Auch beim Covered Bond der Banca Carige sei die Nachfrage rege gewesen und das Paper sei zu MS +57 und damit gegenüber der Guidance deutlicher enger gekommen. Neue Mandate habe es mit Ausnahme des AFL-Taps nicht gegeben und so sei ein ruhiger Wochenschluss zu erwarten. ...

