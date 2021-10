Die Commerzbank-Aktie konnte in dieser Woche die Kursverluste von letztem Mittwoch wieder wettmachen. Nun kommt hinzu, dass Analysten von gleich vier verschiedenen Bankhäusern am gestrigen Donnerstag ihr Kursziel für die Commerzbank angehoben haben. Des Weiteren könnte schon in Kürze ein neuer Ausbruch anstehen.

