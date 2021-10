Der DAX läuft in der aktuellen Handelswoche eher seitwärts. Der Chartverlauf der letzten Wochen macht Mut, dass die Herbstrally in Richtung Allzeithoch weiter laufen kann. Doch aus einem anderen Blickwinkel heraus lässt sich ein gänzlich anderes Szenario entwickeln. Wie die aktuelle Lage ist und wo die kurzfristigen Chancen liegen, lesen Sie in der Freitagsausgabe von Tickmill's täglichen Tradingideen. Standortanalyse im Aufwärtstrend Die aktuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...