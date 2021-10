NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,80 Euro belassen. Er sei mit Blick auf die Konzernprognose für das operative Ergebnis (Ebitda) sehr zuversichtlich, schrieb Analyst Ulrich Rathe zeigte sich in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Ein wesentlicher Beitrag sollte von der Kostenseite im Heimatmarkt kommen. Doch selbst ein bescheideneres Ergebnis könnte eine Anhebung der Ziele nach sich ziehen. Wichtige Themen seien daneben die Aussichten in den USA und die Sendemasten-Strategie./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / 12:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2021 / 12:21 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508

