Der Fondsfrauen-Award wurde in diesem Jahr in vier Kategorien verliehen. Geehrt wurden Firma, Frau, Rollenvorbild sowie Fondsmanagerin des Jahres. Den Award in der Kategorie Company of the Year konnte sich Apo Asset Management sichern. Die anderen Preise gingen an Sonja Laud, Nina Stapf und Katherine Starks. Am 21.10.2021 wurde der Fondsfrauen-Award zum dritten Mal verliehen. Der von dem Karrierenetzwerk Fondsfrauen 2019 ins Leben gerufene Award, wurde in diesem Jahr in vier Kategorien vergeben: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...