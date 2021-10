HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Ziel für SAP nach Zahlen von 139 auf 141 Euro angehoben. Die endgültigen Zahlen des Softwareherstellers hätten den Eckdaten für das dritte Quartal entsprochen, schrieb Analyst Andrew DeGasperi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Rückgang der Lizenzumsätze habe dabei die starke Entwicklung im Cloud-Bereich überschattet./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

SAP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de