Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Eleving Group, ehemals Mogo Finance Group, begibt eine zum 18.06.2026 fällige Anleihe (ISIN XS2393240887/ WKN A3KXK8), so die Börse Stuttgart.Die Anleihe habe ein Emissionsvolumen von 150 Millionen Euro. Das Finanz-Technologieunternehmen bezahle den Inhabern einen jährlichen Zins von 9,5%. Die Zinszahlungen würden im halbjährlichen Turnus erfolgen, erstmalig am 18.04.2022. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche privatanlegerfreundlichen 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Fitch vergebe für die Eleving Group ein B- Rating. Das Unternehmen könne die Anleihe vorzeitig kündigen. (Bonds Weekly Ausgabe vom 21.10.2021) (22.10.2021/alc/n/a) ...

