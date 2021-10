Es ist eine einmalige Chance für junge Unternehmen denn es gibt 2.000.000 USD für die innovativsten Geschäftsideen zu gewinnen. Die DxPx Conference ist eine fest etablierte Industry Investor Partnering Conference für Führungskräfte aus den Bereichen Diagnostik, Digital Health, Präzisionsmedizin und Life Science Tools. Am 16. November werden in Düsseldorf auf der diesjährigen DxPx Conference EU im großen Finale die Gewinner des 42PLUS1 Pitch Awards für Startups von einer renommierten Jury aus Branchenexperten und Investoren gekürt. Der US Satellite Award, die erste Runde von 42PLUS1, fand bereits am 27. Juli auf der DxPx Conference US statt und wurde virtuell ausgetragen. Der Gewinner, Alertgy, erhielt hier einen gesicherten Platz für das große Finale auf der Flaggschiff-DxPx-Conference in Düsseldorf, das live übertragen wird.

Bis jetzt haben sich bereits 250 Teilnehmer aus 45 Ländern registriert, was erneut die enorme Präsenz dieses Pitch-Awards aufzeigt. "Wir sind stolz darauf, dass unser 42PLUS1 Pitch Award bereits in den ersten 4 Monaten nach dem Start auf solch großes Interesse stößt. Das verdeutlicht, dass es viele Startups gibt, die diese großartige Chance nutzen, um ihr Geschäft voranzubringen. Wir freuen uns schon darauf, einander am 16. November auf der DxPx Conference EU in Düsseldorf zu treffen und erfolgreiche Geschäftskooperationen und Partnerschaften anzustoßen", so Lena Ehrenpreis, Initiatorin des 42PLUS1 Pitch Awards.

Die DxPx-Conference ist auf spezifische Life-Science-Branchen zugeschnitten, wobei die Diagnostik die höchste Teilnehmerzahl erreicht. Aber auch viele Unternehmen aus den Bereichen Digital Health, Präzisionsmedizin und Life Science Tools treffen sich dort jedes Jahr. Es besteht weiterhin die Möglichkeit für Startups, sich für die DxPx-Conference anzumelden, um ihr Geschäft noch weiter zu fördern, Hunderte von Investoren persönlich zu treffen und wertvolle Geschäftskontakte zu knüpfen. Gründer erhalten die einzigartige Chance, Investoren mit Hilfe des Premium-Partnering-Tools zu akquirieren, dieses ermöglicht, Treffen mit allen DxPx-Teilnehmern im Voraus zu planen und sie mit den richtigen Partnern zusammenzubringen. Im Rampenlicht zu stehen und die Aufmerksamkeit der Presse und von Branchengrößen zu erhalten sowie Feedback zu ihren Produkten zu bekommen und die Konkurrenz zu beobachten, sind Grund genug für zahlreiche Startups, an der DxPx teilzunehmen.

Um die Teilnahme bestmöglich zu nutzen und die Sichtbarkeit zu steigern, bietet DxPx verschiedene Marketing-Möglichkeiten an: Vor-Ort-Messestände, On-Site-Ads (Werbespot auf der großen Leinwand der Konferenz) und Bannerwerbung in der Partnering-Plattform ab 1200€. Das Komplettpaket mit allen drei Vermarktungsmöglichkeiten kann zu einem vergünstigten Preis bestellt werden.

Das DxPx-Team kümmert sich um die komplette Organisation und den Aufbau. Das beinhaltet ein Rundum-Sorglos-Paket für Aussteller und besonderen Komfort für internationale Teilnehmer. Um eine maximale Flexibilität und beste Ergebnisse zu gewährleisten, können die Teilnehmer die digitale Partnering-Plattform vom 12. bis 20. November 8 volle Tage lang nutzen. Tickets sind auf der DxPx-Website erhältlich.

DxPx:

DxPx wurde erstmals 2019 veranstaltet, als internationale Partnering-Konferenz für Investoren und Industrie für Führungskräfte aus den Branchen Diagnostics, Präzisionsmedizin und Life Science Tools, mit der Intention, Finanzierungs-, Lizenz- und M&A-Möglichkeiten zu erschließen. Die jährliche Flaggschiff-Konferenz findet inzwischen jedes Jahr im November in Düsseldorf statt und wird das ganze Jahr über von Satellitenkonferenzen in den USA und China begleitet.

www.dxpx-conference.com

42PLUS1

Mit bereits zugesagten 2,000,000 USD ist 42PLUS1 der höchstdotierte, branchenspezifische Businessplan-Wettbewerb in Europa und einer der größten weltweit, der sich der Diagnostik-, Präzisionsmedizin- und Life-Science-Tools Branche widmet. Dies verdeutlicht das Engagement von SLS Partnering, Startups und Wachstumsunternehmen zu unterstützen und setzt damit einen besonderen Akzent in der Start-Up-Szene.

www.42plus1.com

SLS Partnering

SLS Partnering ist eine Event- und Marketingagentur, die ihre Dienstleistungen auf die spezifischen Bedürfnisse der Life-Science-Branche zugeschnitten hat. Sie wurde von Wissenschaftlern und Marketingspezialisten entwickelt und ist ein zuverlässiger Partner, um Technologien und wissenschaftliche Inhalte zu jener hochwertigen Marktreife zu bringen, die bei Kunden und Investoren Interesse und Emotionen weckt.

www.sls-partnering.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211022005145/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Dagmar Metzger

Wordstatt GmbH

info@wordstatt.de

+49-172-8312173