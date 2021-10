Die TUI-Aktie hat ihren Sinkflug erstmal gestoppt. Nachdem sich der Titel bereits gestern von seinen Tagestiefständen erholen konnte und sogar leicht im Plus schloss, sind auch am Freitagvormittag keine Turbulenzen zu beobachten. Das TUI-Management macht derweil einen durchaus wichtigen Schritt auf den Vertrieb zu.Wie die fvw berichtet, sind die TUI-Verantwortlichen zuletzt mit 30 Reisebüros in Klausur gegangen. "Wir wollen wissen, wo im Vertrieb der Schuh drückt", sagte der TUI-CCO Hubert Kluske. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...