Die Evergrande-Aktie dreht am Freitag nach einem schwachen Vortag spürbar ins Plus. Der Grund für den Kursanstieg ist dabei schnell ausgemacht: Wie die Finanzagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, wird Evergrande die 83,5 Millionen Dollar vor dem Verstreichen einer Frist am Samstag zahlen. Damit verschafft sich der hochverschuldete chinesische ...

