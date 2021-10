Bad Wimpfen (ots) -



Top-Bewertungen und günstiger Preis: In der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest überzeugt Lidl mit zwei Eigenmarkenartikeln. Beim Test von 24 Vollwaschmitteln schneidet das Pulver-Vollwaschmittel "Formil Ultra Plus" für gerade einmal 13 Cent pro Waschgang mit der Note "Gut" ab. Dabei wurden unter anderem die gute Waschwirkung und die Umwelteigenschaften positiv hervorgehoben. Auch das "Primadonna Natives Olivenöl extra" erhielt die Note "Gut" und überzeugte die Tester mit seiner sensorischen Qualität.



