DGAP-News: aifinyo AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

aifinyo AG fließen durch Bezugsrechteausübung EUR 4,4 Mio. zu: Kauf der jungen aifi-nyo-Aktien zum Festpreis EUR 34,15 noch bis zum 29. Oktober möglich



22.10.2021 / 11:48

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Dresden, 22. Oktober 2021 - Bei der laufenden Kapitalerhöhung hat die aifinyo AG ein erfreuliches Zwischenergebnis erzielt: die bestehenden Aktionäre haben im Rahmen der Bezugskapitalerhöhung 130.098 Aktien im Wert von EUR 4.442.846,70 gezeichnet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Großaktionäre wie angekündigt nicht gezeichnet haben, da mit der Kapitalerhöhung unter anderem der Streubesitz und das Handelsvolumen erhöht werden sollen. Mit dem Emissionserlös soll das organische und anorganische Wachstum forciert werden, um die Chancen im schnell wachsenden Smart Billment Markt konsequent zu nutzen.



Kauf der jungen aifinyo-Aktien zum Festpreis EUR 34,15 noch bis zum 29. Oktober möglich

Das öffentliche Angebot der laufenden Kapitalerhöhung endet am Freitag, den 29. Oktober 2021. Bis dahin haben Anleger die Möglichkeit, über ihre Haus- oder Onlinebank durch eine Kauf-Order an den Börsen München und Frankfurt die jungen aifinyo-Aktien (ISIN: DE000A3E5CQ8) zum Festpreis von EUR 34,15 zu erwerben. Dabei ist auf die Gültigkeit der Order bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 29. Oktober 2021 (oder ultimo) zu achten. Im Anschluss an die Kapitalerhöhung werden die jungen Aktien mit den bestehenden Aktien zusammengelegt.





Über aifinyo

aifinyo ist der zuverlässige Smart-Billment-Partner für alle Wachstumsunternehmen, Freiberufler*innen und Gründer*innen, die schnell und unkompliziert Liquidität benötigen. Dafür betreibt die Tech-Company eine digitale Plattform für intelligente Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. So unterstützt aifinyo Unternehmer*innen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen und erfolgreich zu werden.

Die Aktien der aifinyo AG sind seit Dezember 2018 im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet. Die Tochtergesellschaft aifinyo finance GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regulierter Finanzdienstleister und wird durch die Bundesbank und die BaFin beaufsichtigt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aifinyo.de



Verantwortlich

aifinyo AG, John Alexander Rehmann (CMO)

Tiergartenstraße 8, 01219 Dresden

Tel.: 0351 / 896 933 10, E-Mail: presse@aifinyo.de

22.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de