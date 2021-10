Freeport-McMoRan Inc. veröffentlichte gestern die Finanz- und Produktionszahlen des zum 30. September 2021 geendeten Quartals. Demnach verbuchte das Unternehmen in den drei Monaten einen zurechenbaren Gewinn in Höhe von 1,40 Mrd. $ bzw. 0,94 $ je Aktie (verwässert), verglichen mit einem Gewinn von 329 Mio. $ bzw. 0,22 $ je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der operative Cashflow lag im Septemberquartal bei 1,97 Mrd. $.



Das Unternehmen verkaufte im dritten Quartal 1,03 Mrd. Pfund Kupfer, 402.000 oz Gold und 20 Mio. Pfund Molybdän. Dabei wurden durchschnittliche Verkaufspreise von 4,20 $ je Pfund Kupfer, 1.757 $ je Unze Gold und 18,61 $ je Pfund Molybdän erzielt.



Die Kupferproduktion belief sich in den drei Monaten auf 987 Mio. Pfund. Zudem wurden 374.000 oz Gold gefördert. Der Molybdänausstoß erreichte 23 Mio. Pfund stabil.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

