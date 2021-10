Schlappe 40 Cent haben gefehlt - die Aktie von Tesla hat ihr Allzeithoch gestern nur haarscharf verfehlt. Die sehr guten Q3-Zahlen haben den Kurs am Donnerstag in der Spitze bis auf exakt 900,00 Dollar nach oben getrieben. Der Spitzenwert von 900,40 Dollar vom Januar wurde dann aber nicht mehr erreicht, am Ende des Tages ging die Aktie mit exakt 894 Dollar aus dem Handel. Das ist immer noch ein ansehnliches Plus von 3,3 Prozent und dazu der höchste jemals erreichte Schlussstand von Tesla.Was Tesla ...

Den vollständigen Artikel lesen ...