Tesla will die Größe seines weltweiten Schnellladenetzwerks innerhalb der kommenden zwei Jahre verdreifachen. Das kündigte Tesla-Manager Drew Baglino im Rahmen der Investorenkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen an. "Das Netzwerk hat sich in den letzten 18 Monaten verdoppelt und wir planen, es in den nächsten zwei Jahren zu verdreifachen", so Baglino. Ende September verfügte Tesla laut dem Quartalsbericht ...

