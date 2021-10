++ Europäische Aktienmärkte handeln höher ++ DE30 testet Widerstand bei 15.550 Punkten ++ Moody's stuft langfristiges Rating von Merck herauf ++ Die europäischen Aktienmärkte notieren am letzten Handelstag der Woche höher. Die Stimmung wurde durch die etwas gemischte Veröffentlichung der PMIs für Oktober aus Frankreich und Deutschland beflügelt. Die französischen und russischen Blue-Chip-Indizes sind mit einem Plus von rund 1% die Spitzenreiter in Europa. Der spanische IBEX 35 (SPA35) hinkt hinterher und verliert aktuell 0,1%. Quelle: xStation 5 Die Situation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...