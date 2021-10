BP hat es geschafft, die aktuelle Rallye der Gaspreise nicht nur in kurzfristig hohe Profite umzuwandeln, sondern sich langfristig einen riesigen Absatzmarkt zu sichern. So hat der britische Energieriese nun einen Vertrag mit der chinesischen Shenzhen Gas Group unterzeichnet. Demnach liefert BP ab dem Jahre 2023 über zehn Jahre hinweg Erdgas ins Reich der Mitte.Jährlich soll Shenzhen Sino-Benny LPG Co Ltd, eine Tochter von Shenzhen Gas, 300.000 Tonnen Gas erhalten. Nach Angaben der Briten richten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...