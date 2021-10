DJ PTA-Adhoc: United Labels AG: Kontinuierliches Wachstum in Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Münster (pta018/22.10.2021/12:05) - 22.10.2021.

- Konzernumsatz stieg um 44% auf EUR 12,7 Mio. (Vj: EUR 8,8 Mio.) - EBITDA stieg auf EUR 1,2 Mio. (Vj: EUR 1,1 Mio.) - Auftragsbestand nach neun Monaten 2021 stieg um 19% auf EUR 15,1 Mio.

Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) hat in den ersten neun Monaten 2021 einen Konzernumsatz von EUR 12,7 Mio. (Vj: EUR 8,8 Mio.) erzielt. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 44%. Grund für den Umsatzanstieg waren vermehrte Auslieferungen in den ersten Monaten insbesondere aus dem Großkundenbereich.

Das Konzernergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) stieg auf EUR 1,2 Mio. (Vj: EUR 1,1 Mio.), dies entspricht einer EBITDA-Marge von 9,6%. Das EBIT stieg auf EUR 1,0 Mio. (Vj: EUR 0,9 Mio.) und der Konzernjahresüberschuss auf EUR 0,7 Mio. (Vj: EUR 0,6 Mio.), was einer Umsatzrendite von 5,5% entspricht. Insgesamt haben alle operativen Tochtergesellschaften mit einem positiven Neunmonatsergebnis abgeschlossen.

Der Auftragsbestand zum Stichtag 30.09.2021 stieg um 19% auf EUR 15,1 Mio. (Vj: EUR 12,7 Mio.). Dies ist das Ergebnis verstärkter Akquisitionen von Aufträgen bei Handelspartnern in den verschiedenen Vertriebsschienen. Entscheidend für Auslieferungen bleiben die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf Handels-, Beschaffungs- und Transportseite.

Der vollständige 9-Monatsbericht einschließlich weiterer Erläuterungen erfolgt im November unter: http://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte.

Die United Labels AG ist ein börsennotiertes mittelständisches Familienunternehmen und einer der führenden europäischen Markenhersteller im Bereich Medien/Entertainment. Partner des unabhängigen Unternehmens sind die weltweit wichtigsten Media & Entertainment-Unternehmen sowie namhafte Handelspartner aus den Bereichen Filialisten, Fachhandel, Discountern und Online-Handel.

