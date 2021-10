Siemens räumt Portfolio auf: Joint-Venture mit Voith Hydro aufgelöst

Werbung



Das Elektro- und Energietechnik Unternehmen Siemens Energy verkauft seine Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen Voith Hydro. Außerdem: Renault schätzt das Ausmaß der chipmangelbedingten Produktionsausfälle auf mindestens eine halbe Million Autos.



Das Joint-Venture zwischen von Siemens Energy AG und Voith Hydro fokussierte sich auf die Produktion und Entwicklung von wasserkraftbasierter Generatoren-Technik. Die Entscheidung seitens Siemens Energy die Minderheitsbeteiligung an Voith Hydro zu verkaufen, ist mit einem stärkeren Fokus auf das Kerngeschäft zu begründen. Denn dieser liegt laut der Siemens-Tochter auf der Speicherung und dem Transport von Energie sowie der Dekarbonisierung industrieller Prozesse und der Stromerzeugung. Wasserkraft spiele hier keine tragende Rolle. Über den genauen Verkaufspreis der 35 prozentigen Beteiligung an Voith Hydro herrscht momentan Stillschweigen.





Auch der französische Automobilhersteller Renault bleibt von der Chip-Krise nicht verschont: Das Unternehmen verkündete, dass die durch den Chipmangel bedingten Produktionsausfälle in diesem Jahr für schätzungsweise 500.000 weniger produzierte Einheiten gesorgt haben. Im dritten Quartal produzierte das Unternehmen 170.000 Fahrzeuge weniger. Obwohl die Nachfrage nach Renault-Wagen stark ansteigt, bleiben die Produktionshallen geschlossen. Der Umsatzrückgang liegt somit bei 13,4 Prozent, dies entspricht circa neun Milliarden Euro weniger als im Vorjahr.

