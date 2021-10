Neuer Ritt auf dieser Welle, mit anspruchsvoller Namenswahl. In der griechischen Mythologie ist Pegasus ein heldenhaftes geflügeltes Pferd. Als CEO im Sattel: Dr. Sir Ralf Speth (66), der bis September 2020 Jaguar Land Rover leitete. Die nun von Speth geführte Special Purpose Acquisition Company hat ihren Sitz auf den Cayman Islands (britisches Überseegebiet). Ins Leben gerufen wurde sie von Strategic Capital Fund Management, LLC mit Sitz in Greenwich, Connecticut.



Der vollständige Name: PEGASUS DIGITAL MOBILITY ACQUISITION CORP. Beim IPO werden 20 Mio. Stück wie üblich à 10 $ abgegeben. Als Zugabe zur Aktie Class A erhält man je eine halbe Option für späteren Nachkauf zu 11,50 $.



PEGASUS DIGITAL orientiert sich vornehmlich in Europa. Gesucht wird ein Innovator des Transportsektors, um ihn per Fusion an die US-Börse zu bringen. Das Interessenfeld reicht vom batterie-elektrischen bis zum Brennstoffzellenfahrzeug. Pkw kommen gleichermaßen infrage wie Lkw.



CEO Sir Ralf Speth ist seit 2019 britischer Staatsbürger. Der Knight Commander of the Order of the British Empire wurde 2020 zum Mitglied der Wissenschaftsakademie Royal Society berufen.



Gute Voraussetzungen also, um die anspruchsvolle Namenswahl zu rechtfertigen.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de