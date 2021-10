Freyburg an der Unstrut (ots) -Ab dem 25. Oktober ist es so weit: Die Rotkäppchen Nacht der Chöre wird erstmals als Stream präsentiert und ist bis zum 22. November deutschlandweit und kostenfrei auf TVNOW zu sehen. In der dritten Auflage der Nacht der Chöre ist Singer-Songwriter Johannes Oerding Pate und Top Act. Gemeinsam mit dem GrooveChor Hannover, den Beauties and the Beats aus Neckarsulm und einem aus Solist*innen neu zusammengestellten Deutschland-Chor präsentiert er seine beliebtesten Hits wie noch nie zuvor gehört. Moderatorin Johanna Klum führt durch die Show, die durch intime Einblicke in den Werdegang von Johannes Oerding, den Weg der Chöre nach Freyburg sowie natürlich einzigartige Performances geprägt ist.Johannes Oerding ist mit Songs wie "An guten Tagen", "Alles brennt" und "Die guten Zeiten" aus der deutschen Musikszene schon lange nicht mehr wegzudenken und begeistert Tausende Fans bei Arena-Tourneen. Dennoch ist die Rolle als Pate bei der Rotkäppchen Nacht der Chöre etwas ganz Besonderes für ihn: "Für mich ist die Rotkäppchen Nacht der Chöre ein echtes Highlight, auf das ich lange hingefiebert habe. Ich habe meine Songs so selbst auch noch nicht gehört und ich weiß, was Chöre für eine Power mitbringen und auslösen können - das gibt noch mal eine Extraportion Gänsehaut und Gefühl."Vorbereitet auf ihren großen Auftritt wurden die Chöre von Dieter Falk, Hit-Produzent und seit der Geburtsstunde musikalischer Leiter der Rotkäppchen Nacht der Chöre. "Die Nacht der Chöre ist für mich ein echtes Herzensprojekt geworden. Nachdem schon die ersten beiden Shows als Live-Event mit Revolverheld und Michael Patrick Kelly ein voller Erfolg waren, freue ich mich umso mehr, dass wir in diesem Jahr mit einem großartigen Künstler wie Johannes die Show national ausstrahlen und noch mehr Menschen erreichen", so der Chor-Experte.Besondere Momente mit Rotkäppchen: Die Idee hinter der Rotkäppchen Nacht der ChöreUnter dem Motto "Der Moment seid ihr!" steht Rotkäppchen für die besonderen Augenblicke. Mit der Rotkäppchen Nacht der Chöre hat die beliebteste Sektmarke Deutschlands ein besonderes Show-Format geschaffen, das es Chören und Sänger*innen in Deutschland ermöglicht, gemeinsam mit einem großen Star auf einer Bühne zu stehen. In diesem Jahr hat Rotkäppchen das frühere Live-Event zu einem TV-Format weiterentwickelt, das dem Publikum neben emotionalen musikalischen Performances auch Einblicke hinter die Kulissen der Show gewährt und den Teilnehmenden eine noch größere Bühne bietet. "Wir freuen uns sehr, einen Weg gefunden zu haben, die Rotkäppchen Nacht der Chöre in diesem Jahr mit noch mehr Menschen zu teilen", so Cathrin Duppel, Marketing Director der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien. "Wir stehen mit Rotkäppchen für besondere Momente und sind sicher, dass dies der richtige Weg ist, den Teilnehmenden und dem Publikum noch unvergesslichere Augenblicke bieten zu können. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber es können sich alle auf ein echtes musikalisches und emotionales Highlight freuen - mit vielen Gänsehaut-Momenten."Ab dem 25. Oktober bis zum 22. November wird die Rotkäppchen Nacht der Chöre national und kostenfrei auf TVNOW ausgestrahlt: Nacht der Chöre (tvnow.de) (https://www.tvnow.de/specials/nachtderchoere).Hinweis: Alle Beteiligten wurden vorab negativ auf Covid-19 getestet.Weitere Informationen: www.rotkaeppchen.de/nacht-der-choere/Bild- und Videomaterialmaterial: Hochauflösendes Bildmaterial zur freien Verwendung unter Angabe des Copyright-Hinweises steht Ihnen hier (http://www.pr-manufaktur.de/datenaustausch/RK_NdC_Show.zip) zum Download zur Verfügung. Der Teaser zur Show steht Ihnen hier (https://www.youtube.com/watch?v=xWyw15Gt-1I) für Verlinkungen zur Verfügung.Pressekontakt:Rasch PR-Manufaktur GmbHSandra NolteTelefon: +49 40 87 87 919-25sandra.nolte@pr-manufaktur.deRödingsmarkt 5220459 HamburgOriginal-Content von: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50998/5053458