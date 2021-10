Die Aktie der Deutschen Bank präsentiert sich in den letzten Handelstagen in überaus robuster Verfassung und konnte sich damit auch gegen die eine oder andere Marktschwäche behaupten.Die Aktie der Deutschen Bank präsentiert sich in den letzten Handelstagen in überaus robuster Verfassung und konnte sich damit auch gegen die eine oder andere Marktschwäche behaupten. Auch im Vergleich zum Zeitpunkt unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...