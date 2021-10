Das Tanken in Deutschland wird immer kostspieliger. Nachdem Diesel-Kraftstoff zuletzt so teuer wie noch nie war, steht auch der Benzinpreis vor neuen Rekord. Die Politik soll helfen. Doch der Regierung kommen die hohen Preise recht gelegen. Sie möchten bekanntlich die Klimaziele erreichen, den CO2-Ausstoß senken und E-Autos promoten. Indirekt profitiert so auch der AKTIONÄR E-Mobilität Batterie Index. Angesichts der hohen Preise für Benzin und Diesel überlegen immer mehr Bundesbürger den Umstieg ...

