FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kohlepreis-Interventionen in China stützten seine vorsichtige Einschätzung, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er verwies darauf, dass China den Preis für Steinkohle gekappt habe. Solche Eingriffe in den Markt könnten zu einer Korrektur der internationalen Stahlpreise führen. Den EU-Edelstahlsektor indes sieht er dagegen als recht "sicheren Hafen" an./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1598757687

ARCELORMITTAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de