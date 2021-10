Der Tiroler Standort in Kundl ist die weltweit größte Produktionsstätte des Schweizer Unternehmens. "Österreich ist ein wichtiger Standort im globalen Produktionsnetzwerk von Novartis", betonte der Österreich-Chef Michael Kocher am Freitag in Wien. Die heimische Produktion startete 1946. Seit 2010 flossen Investitionen in Höhe von rund 900 Mio. Euro in die Fertigung in Tirol. Alleine im Coronajahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...