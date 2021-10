Wien (www.fondscheck.de) - Der Robo-Berater Quirion hat die Marke von einer Milliarde Euro beim verwalteten Vermögen überschritten, so die Experten von "FONDS professionell".Erst vor einem Jahr seien 500 Millionen Euro Volumen erreicht worden. Das habe die Tochter der auf Honorarberatung spezialisierten Quirin Bank bekannt gegeben. Damit zähle Quirion zu den wenigen Onlinevermögensverwaltern in Deutschland, die mehr als eine Milliarden Euro verwalten würden. Zu der Gruppe würden nach Recherchen des Branchendienstes "Extra-ETF" per Ende Mai Scalable (drei Mrd. Euro), Visualvest (zwei Mrd. Euro) und Raisin Invest (eine Mrd. Euro) gehören. ...

