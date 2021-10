Die gestrige massive Zinssenkung der türkischen Notenbank hat die türkische Geldpolitik den letzten Rest an Glaubwürdigkeit gekostet. Mit dem kurz zuvor durchgeführten Umbau des geldpolitischen Entscheidungsgremiums hat der türkische Präsident Erdogan gezeigt, dass er die geldpolitische Unglaubwürdigkeit der Notenbank zur Erreichung seiner politischen Ziele in Kauf nimmt. Dies dürfte in den kommenden Wochen zu einer beschleunigten Kapitalflucht aus der türkischen Lira und zu weiteren deutlichen Verlusten der Lira führen.Erst zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...