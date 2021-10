München (ots) -Klimaschutz, Digitalisierung und steigende Preise - die mögliche Koalition von SPD, Grünen und FDP steht vor großen Herausforderungen. Schon jetzt ist klar: Für den angekündigten "Aufbruch" müssen viele Milliarden Euro investiert werden. Doch woher soll das Geld kommen? Wessen Wahlversprechen können eingehalten werden? Wie hoch werden die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger?Zu Gast bei Anne Will:- Olaf Scholz (SPD, Bundesfinanzminister, Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat)- Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender)- Claudia Kemfert (Abteilungsleiterin Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW Berlin)- Ursula Münch (Politikwissenschaftlerin, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing)- Rainer Hank (Wirtschaftsjournalist, Publizist, Kolumnist)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/558944-887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5053631