Rückschlag für Beyond Meat: Das Unternehmen, welches sich auf Fleischersatzprodukte konzentriert, nimmt seine Prognose für den Nettoumsatz im dritten Quartal 2021 zurück. Nach Bekanntgabe der Revidierung knickt die Aktie von Beyond Meat zweistellig ein und rutscht sogar auf ein neues 52-Wochen-Tief.Auf Grundlage der vorläufigen Ergebnisse rechnen die Amerikaner nun mit einem Nettoumsatz von etwa 106 Millionen Dollar. Die Prognose von Beyond Meat belief sich allerdings auf 120 bis 140 Millionen Dollar. ...

