Die BVB-Aktie hat wieder den Rückwärtsgang eingelegt. In einem ohnehin relativ schwierigen Marktumfeld sorgte die krachende 0:4-Niederlage bei Ajax Amsterdam in der Champions League für zusätzlichen Gegenwind. Und nun gibt es mindestens eine weitere Hiobsbotschaft. Denn Borussia Dortmund muss erneut auf Erling Haaland verzichten."Erling wird ein paar Wochen fehlen. Er hat eine Verletzung am Hüftbeuger. Es wird ein bisschen Zeit ins Land gehen", sagte Trainer Marco Rose einen Tag vor dem Bundesligaspiel ...

