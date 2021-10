Eine Kombination aus klimatischen Extremfaktoren vor allem in Brasilien, Verteilungskonflikten in Kolumbien und Lieferkettenstörungen lastet auf dem Kaffeepreis. Sollten die Ernteprognosen auch für das Jahr 2022 nicht besser werden, ist mit einem mittelfristigen Anstieg bis auf 3 US-Dollar je Pfund Kaffee zu rechnen.Es kommt derzeit einiges zusammen auf dem Kaffeemarkt. Bereits in unserem Beitrag vom 21.07.2021 berichteten wir über die Auswirkungen der extremen Wettereinflüsse in einer Kombination von Dürre und Frost auf die Kaffeeernte vor allem in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...