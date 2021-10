Die Aktie von Nvidia hat sich in den vergangenen Handelstagen vollständig vom September-Abverkauf erholt und steht nun kurz vor einem neuen Rekordhoch. Kurstreiber ist dabei insbesondere das Gaming-Segment.Rund 2,7 Prozent kletterte die Nvidia-Aktie am Donnerstag rauf, nachdem der Chip-Entwickler eine Ausweitung seines Cloud-Gaming-Dienstes GeForce NOW ankündigte. Auch im vorbörslichen Handel am Freitag hält das positive Momentum an und das Papier notierte zuletzt 0,9 Prozent im Plus auf 229 Dollar. ...

