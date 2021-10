DGAP-Ad-hoc: Advanced Bitcoin Technologies AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Bitcoin Technologies AG: Finanzmarktaufsicht Liechtenstein registriert savedroid FL GmbH als VT-Wechseldienstleister



22.10.2021 / 15:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Frankfurt am Main, 22. Oktober 2021 - Die 100%-ige Konzerntochtergesellschaft der Advanced Bitcoin Technologies AG (ABT, ISIN: DE000A2YPJ22), die savedroid FL GmbH, hat von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) die Registrierung als VT-Wechseldienstleister erhalten. Damit hat die savedroid FL GmbH das im ersten Quartal 2021 gestartete Registrierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen und kann auf dieser Basis künftig wieder neue Kunden gewinnen. Auf der Registrierung als VT-Wechseldienstleister aufbauend soll die Lizensierungsstrategie der Gesellschaft in Liechtenstein kontinuierlich weiter ausgebaut werden. Ziel ist es, eine MiCa (Markets in Crypto assets) konforme Regulierung der geplanten Multiwährungstransaktionsplattform zu erreichen, um in Zukunft alle Produkte und Dienstleistungen mittels regulatorischem Passporting im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) anbieten zu können. Im Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung hatte die Advanced Bitcoin Technologies AG beschlossen, dass der Regulierungsfokus auf Liechtenstein liegen wird, da die dortige nationale Gesetzgebung sowie Regulierungsbehörde in Sachen Kryptoregulierung eine klare Vorreiterrolle in Europa einnehmen. Gesetzesgrundlage für die nun erfolgte Registrierung als VT-Wechseldienstleister der savedroid FL GmbH ist das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Token- und VT-Dienstleister-Gesetz (TVTG) und die zugehörige Token- und VT-Dienstleister-Verordnung (TVTV), die für die Weiterentwicklung des Produktportfolios der Gesellschaft die nötige Rechtssicherheit schaffen. Das TVTG überträgt der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein die Registrierung und die anlassbezogene Aufsicht über VT-Dienstleister. Die Abkürzung VT steht hierbei für vertrauenswürdige Technologien. Investorenkontakt

Viona Brandt

VIONA BRANDT COMMUNICATIONS

Telefon: +49 175 93 93 320

E-Mail: brandt@brandt-communications.de Medienkontakt

Regina Karoline Schüller

Telefon: +49 160 979 23 686

E-Mail: mail@regina-schueller.eu 22.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

