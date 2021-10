DGAP-Ad-hoc: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MEDIQON Group AG realisiert außerordentlichen Ertrag in Höhe von rund EUR 1,9 Mio. aus Wertpapiertransaktion Die MEDIQON Group AG hat heute eine Aktienposition des Anlagevermögens aus ihrem Wertpapierdepot veräußert. Die Gesellschaft hat hieraus einen Ertrag von etwas über EUR 1,9 Mio. erzielt, der im Geschäftsjahr 2021 ergebniswirksam wird. Das Wertpapierdepot wird von der MEDIQON Group AG als Teil des Liquiditätsmanagements geführt und dient der Anlage der Liquidität der Gesellschaft bis zur Investition in den Auf- und Ausbau der Gruppenunternehmen. 22.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

