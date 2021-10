DJ BMW-Werk München startet mit Produktion des vollelektrischen BMW i4

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer BMW hat in seinem Werk München mit der serienmäßigen Produktion des vollelektrischen BMW i4 begonnen. Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic bezeichnete den Anlauf Meilenstein für das Werk auf dem Weg in Richtung E-Mobilität. "Bereits ab 2023 besitzt mehr als die Hälfte aller Fahrzeuge aus München einen elektrifizierten Antrieb", sagte er laut der Mitteilung. "Der überwiegende Teil davon wird voll-elektrisch motorisiert sein. München wird also voll elektrisch."

Der Konzern hatte im November vergangenen Jahres angekündigt, sein Stammwerk auf Elektromobilität umzustellen. Bis 2026 sollen rund 400 Millionen in eine neue Fahrzeugmontage in München fließen. Die europäische Fertigung von Verbrennungsmotoren soll dafür von München an die Standorte im österreichischen Steyer und im britischen Werk Hams Hall verlegt werden.

Seitdem haben bereits mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz gewechselt und sind jetzt auch an anderen Standorten tätig, wie BMW mitteilte. Die Produktion der Vierzylinder-Motoren ziehe Ende dieses Jahres an die Standorte Hams-Hall in Großbritannien und Steyr in Österreich um. Spätestens 2024 soll die Verlagerung des Münchner Motorenbaus abgeschlossen sein.

