Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die steigende Inflation bleibt Thema am Anleihemarkt, so die Deutsche Börse AG.Nahezu unisono seien die Renditen gestiegen. "Überall sind die Nachrichten zur Inflation schlecht", habe Rainer Petz von ODDO BHF den Verlauf begründet."Die Inflation bleibt marktbeherrschend", pflichte Simone Wallmeyer von der ICF Bank bei. Hinzu kämen aber in dieser Woche Faktoren wie der Rücktritt von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann: "Die Mehrheit der Volkswirte erwartet, dass die EZB das Anleihen-Kaufprogramm vor dem Auslaufen noch einmal aufstockt, um Risiken abzufedern. Jens Weidmann mahnte hingegen das an, wofür die Bundesbank von jeher steht: die Bekämpfung der Inflation." Nach wie vor sei es eine Gratwanderung für die EZB, für stabile Preise zu sorgen und zugleich Staaten günstige Finanzierungen zu ermöglichen, um zum Beispiel in notwendige Klimapolitik und andere Herausforderungen investieren zu können. "Inflationsgeschützte Bundesanleihen sind derzeit besonders gefragt", sage Simone Wallmeyer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...