In der Kalenderwoche 42 (18.10. bis 22.10. 2021) wird die neue Anleihe 2021/27 der Photon Energy N.V. durch die unabhängige Nachhaltigkeitsratingagentur imug als "Green Bond" (Second Party Opinion) klassifiziert. Die Analysten bestätigen dabei, dass sich das Green Financing Framework der Photon Energy an den vier Kernkomponenten der Green Bond Principles 2021 der International Capital Market Association orientiert. Die neue sechsjährige Photon Energy-Anleihe 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) hat ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,50 % verzinst. Derzeit läuft ein Umtauschangebot an Inhaber der Photon Energy-Anleihe 2017/22 inkl. 20 Euro-Umtauschbonus je Alt-Schuldverschreibung, ab dem 02. November beginnt die öffentliche Zeichnungsphase.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL), hat sich in dieser Woche den Fragen der Anleihen Finder Redaktion zur bevorstehenden siebten Anleiheemission des Leipziger Automobilzulieferers gestellt. "Im Fokus steht die Stärkung unserer Finanzkraft zur Wachstumsfinanzierung. Konkret geht es dabei um Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität. Wir sind in diesem Segment bereits hervorragend aufgestellt und haben seit 2012 mehrere Aufträge der großen OEMs gewonnen. Die sich bietenden Marktchancen erfordern aber auch entsprechende Investitionen", so Dr. Bartsch. Die neue fünfjährige NZWL-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3MP5K7) hat ein Zielvolumen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...