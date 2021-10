DJ Markit: US-Wirtschaft gewinnt im Oktober an Stärke

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich im Oktober belebt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 57,3 von 55,0 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 59,2 von 60,7 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 60,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 58,2 von 54,9 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 55,5 gelautet.

"Im Oktober belebte sich der Dienstleistungssektor wieder, während die Covid-19-Fallzahlen weiter zurückgingen, was ein ermutigend starker Start in das vierte Quartal für die Wirtschaft ist. Die Einstellungen haben ebenfalls zugenommen, da die Unternehmen ermutigt wurden, ihre Kapazitäten zu erweitern, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.

October 22, 2021 10:04 ET (14:04 GMT)

