Es ist mal wieder Freitag und damit Zeit für den traditionellen 3er Zoom mit Nicole, Mick und Jürgen. Dabei geht es wie gewohnt um das aktuelle Börsengeschehen, aktuelle Zahlen und viele Fragen, die Ihr in den letzten Tagen hier unter den Videos gestellt habt. Zahlen geliefert haben unter anderem Intel und Snap. Die Reaktionen darauf waren heftig. Beide Unternehmen mussten deutlich Federn lassen. Eine Kaufchance? Und wie geht es bei Facebook in diesem Umfeld weiter? Die spannendste Frage heute war natürlich die, ob unsere Nicole demnächst High Heels in Crocs tauscht.