Die Norweger haben mit den Zahlen zum dritten Quartal die Marktteilnehmer überzeugen können, die Aktie gewinnt rund fünf Prozent an Wert und nähert sich damit dem bisherigen Allzeithoch in der Kronen-Notierung wieder an. Sowohl der Umsatz als auch das EBITA konnte Tomra Systems im Berichtszeitraum steigern.Währungsbereinigt stiegen die Umsätze im dritten Quartal um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch beim EBITA verzeichnete Tomra Systems Zugewinne. Einziger Wermutstropfen: Die Bruttomarge ...

