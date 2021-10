Total Telecom berichtete, dass sich kürzlich Branchenführer auf dem von der UN-Breitbandkommission und Huawei ausgerichteten Ultra-Broadband Forum 2021 in Dubai getroffen haben, um über die Nachhaltigkeit zukunftssicherer Netzwerke zu diskutieren.

Total Telecom ist der Ansicht, dass sich die Erwartungen an die digitale Konnektivität im letzten Jahr geändert haben. Von der Online-Ausführung von Finanztransaktionen bis zum Fabrikmanagement aus der Ferne: der digitale Lebensstil breitet sich immer weiter aus.

"Die Konnektivität hat die Art, wie wir leben und arbeiten, mit dem Beginn der Pandemie 2020 verändert. Die Konnektivität ist mehr als eine Erweiterung von Funktionen, sie ist eine emotionale Bindung. Solange es Konnektivität gibt, besteht eine Bindung. Wo es Konnektivität gibt, gibt es Innovationen. Sie bietet uns unbegrenzte Möglichkeiten. Ich glaube an unsere gemeinsame Mission, eine vernetzte Welt zu schaffen", sagte Ryan Ding, Executive Director of the Board, President of the Carrier BG, Huawei, in seiner Eröffnungsrede.

Das C.A.F.-Model (Coverage, Architecture and Fusion) kristallisiert sich immer mehr als Lösung von Telekommunikationsgesellschaften zur Maximierung des Konnektivitätswerts und zur Erzielung neuen Wachstums heraus. "Je breiter die Abdeckung des Netzwerks ist, desto mehr Verbindungen werden entstehen. Zudem ist die Fusion von Konnektivität und Cloud wichtig, um die Digitalisierung zu beschleunigen. Je früher wir die Netzwerk- und Cloud-Konvergenz erreichen, desto besser wird der Wettbewerbsvorteil von Telekommunikationsanbietern sein. Schließlich ist die Netzwerkarchitektur der Eckpfeiler gegenwärtiger und zukünftiger Geschäftsmöglichkeiten. Ein zukunftsorientiertes Netzwerk sollte elastischer, effizienter und umweltfreundlicher sein", sagte Peng Song, President of Global Carrier Marketing and Solution Sales, Huawei.

Laut Total Telecom besteht vor dem Hintergrund der zunehmenden Abhängigkeit von digitalen Tools ein starker Bedarf daran, unsere Netzwerkstrategie zu überdenken, um die Abdeckung zu erweitern, von der Cloud und Konnektivität zu profitieren und ein zukunftsorientiertes Netzwerk zu schaffen. Die Anbieter von Kommunikationsdiensten (CSPs für Communications Service Providers) müssen innovative Netzwerkstrategien verfolgen, um eine zuverlässige und flächendeckende Breitbandabdeckung bereitzustellen, mit der die nächste Wachstums- und Innovationswelle ins Rollen gebracht werden kann.

