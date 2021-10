Immer mehr Kreditinstitute nehmen die Coverage für die mRNA-Spezialisten Moderna und BioNTech auf. So auch jüngst die Deutsche Bank. Allerdings stören sich die Analysten an den Bewertungen der beiden erfolgreichen Corona-Impfstoff-Entwickler, die in den letzten Monaten durch die Decke gegangen sind.Die Deutsche Bank hat BioNTech mit "Hold" und einem Kursziel von 250 Dollar in die Bewertung aufgenommen. Der Mainzer Corona-Impfstoff-Herstellers und Medikamentenforscher habe unter seinem dynamischen ...

