Die heute veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes gaben dem Argument einer unmittelbar bevorstehenden Stagflation zumindest von der Wachstumsseite her betrachtet keine neue Nahrung. Die Fabriken in Europa und den USA können ihre Leistung erhöhen, obwohl es Engpässe an allen Ecken und Enden gibt. Dies könnten erste Anzeichen für eine Besserung der Lage sein. Da auch der Ölpreis seine jüngste Rekordjagd vorerst unterbrochen hat, stürmt die Wall Street auf einen neuen Rekord. Die Berichtssaison läuft ...

