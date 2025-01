Der Dow Jones Industrial hat am Montag knapp 360 Zähler zulegen können, weil sich die Anleger aus den wichtigen Technologiewerten verabschieden und lieber auf Value-Aktien setzen. Der breit gefächerte S&P 500 feierte einen Turnaround-Monday, indem er sich in den letzten Handelsminuten ins Plus rettete, während für den Nasdaq 100 die Zeit nicht mehr reichte, das selbige Kunststück zu vollbringen.Der Dow Jones stieg am Ende um 358 Punkte oder 0,9 Prozent, angeführt von Nicht-Technologieaktien ...

