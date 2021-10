Einen gebrauchten Handelstag erlebt Intel bislang am heutigen Freitag (22.10.). Einen gebrauchten Handelstag erlebt Intel bislang am heutigen Freitag (22.10.). Die Aktie reagierte "verschnupft" auf die schwachen Q3-Daten des Unternehmens. Intel hatte am Donnerstag nach Handelsschluss Farbe bekennen müssen. Bereits im nachbörslichen Handel deutete sich das Kursfiasko an… Und so kam es, wie es kommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...