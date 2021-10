Frankfurt (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Börsen-NeulingenDie Coronapandemie hat unsere Gesellschaft erschüttert wie kaum eine andere nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Börse hat sie Zulauf beschert: Ausgerechnet 2020 stieg die Zahl der Aktienbesitzer in Deutschland auf mehr als zwölf Millionen. So hoch war sie zuletzt 2001.Sinkende Gebühren für Fonds und Wertpapierdepots sowie ein vereinfachter Zugang über Websites und Smartphone-Apps haben diesen Trend begünstigt. Wie nachhaltig dieser Trend ist, wird sich freilich erst beim nächsten großen Kursrutsch zeigen.Flaut die Inflation nicht ab, könnten die Notenbanken mit Zinserhöhungen gegensteuern. So sehr sich viele Sparer das wünschen - dies würde Kredite verteuern und damit die Wirtschaft ausbremsen. Das wäre eine echte Bewährungsprobe - auch für Börsenneulinge.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5053811