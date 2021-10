Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen beendet. Der heimische Leitindex ATX startete zwar mit einem negativen Vorzeichen in den letzten Handelstag dieser Woche, drehte aber noch am Vormittag ins Plus und ging um 0,32 Prozent fester auf 3.779,57 Punkten ins Wochenende. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,28 Prozent auf 1.903,19 Einheiten.Das europäische Börsenumfeld schloss ...

