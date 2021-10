48 Spezifikationsdokumente seit Juli 2021 veröffentlicht

3. O-RAN ALLIANCE Global Plugfest im Gange mit 77 Unternehmen an 7 Veranstaltungsorten

18 O-RAN-Demos präsentiert auf der MWC Los Angeles 2021 oder der O-RAN Virtual Exhibition

O-RAN ALLIANCE hat einen weiteren Satz technischer Spezifikationen für offenes RAN veröffentlicht, der seit Juli 2021 veröffentlicht wurde. Erste Versionen von neun technischen Spezifikationen umfassen:

O-RAN Nicht-Echtzeit-RAN Intelligent Controller (RIC) Architektur

Nahezu-Echtzeit-RIC- und E2-Schnittstelle: Anwendungsfälle und Anforderungen v1.0

O-RAN E2 Servicemodell: RAN-Steuerung (E2SM-RC) v1.0

O-RAN O1 Schnittstellenspezifikation für O-CU-UP und O-CU-CP zum Service Management and Orchestration (SMO) Framework

O-RAN Acceleration Abstraction Layer FEC-Profile

Infrastrukturmanagement-Dienste der O2-Schnittstelle

O-Cloud Notification API-Spezifikation für Ereigniskonsumenten

O-RAN Xhaul Transport Testspezifikation

Spezifikationen der O-RAN-Sicherheitsanforderungen

Weitere 39 technische Dokumente bringen Erweiterungen und neue Funktionen zu den bestehenden Spezifikationen. Alle neuen Spezifikationen werden in Kürze auf unserer Website verfügbar sein. Um mehr zu erfahren, lesen Sie bitte unseren Blogbeitrag.

Das 3. Global Plugfest der O-RAN ALLIANCE findet seit Sommer 2021 statt. 77 Unternehmen führen Tests, Integration oder Machbarkeitsnachweise an 7 Standorten auf der ganzen Welt durch. Die technischen Arbeiten sollen bis Ende November 2021 andauern, mit anschließender Präsentation der Ergebnisse in unserem Plugfest Virtual Showcase.

18 Demos der O-RAN-Technologie, vorbereitet für die MWC Los Angeles 2021 oder die O-RAN Virtual Exhibition

Auf dem MWC Los Angeles 2021 sollen fünf O-RAN-Demonstrationen präsentiert werden.

Parallel Wireless demonstriert seine Open RAN, ALL G 2G, 3G, 4G und 5G, O-RAN-kompatible Softwareplattform, die eine offene, sichere und intelligente RAN-Architektur zur Bereitstellung drahtloser Konnektivität präsentiert, die es Menschen ermöglicht, jederzeit, überall und wie immer sie möchten verbunden zu sein. Besuchen Sie die Demo bei South 2505Ex.

VMware Telco Cloud Platform RAN, powered by Dell EMC PowerEdge Server und Intel FlexRAN, bietet Flexibilität für offenes RAN. Die Demo zeigt die horizontalen Design- und Automatisierungsfunktionen der Plattform mit 3 einfachen Schritten zur Bereitstellung und programmgesteuerten Bereitstellung der Plattform mit Kubernetes, um die vRAN-Funktionen von Altiostar auszuführen. Besuchen Sie die Demo am Stand 1210.

VMware demonstriert die Leistungsfähigkeit von VMware RIC SDKs und ermöglicht es seinen Partnern, die Entwicklung ihrer xApp/rApp zu beschleunigen; ein dynamisches Anwendungs-Ökosystem zu schaffen. Wir bringen Intelligenz und Innovation schneller in das RAN. Besuchen Sie die Demo am Stand 1210.

Northeastern University zeigt, wie Colosseum verwendet werden kann, um (i) ein vollständig programmierbares Ende-zu-Ende-Netzwerk zu instanziieren, das von O-RAN-konformem Fast-Echtzeit-RIC gesteuert wird; (ii) Leistungsdatensätze aus dem RAN sammeln und (iii) eine KI-basierte Steuerung des RAN durch xApps und programmierbare Software-Stacks implementieren. Besuchen Sie die Demo am Stand 1444.

Cohere Technologies und VMware demonstrieren, wie Coheres 5G MU-MIMO Spectrum Multiplier xApp, die auf VMware RIC ausgeführt wird, mehrere UEs gleichzeitig in denselben Zeit- und Frequenzschlitzen steuert, um die Kapazität drastisch zu steigern. Besuchen Sie uns, um zu erfahren, wie wir diese Technologien einem großen europäischen Betreiber erfolgreich demonstriert haben. Besuchen Sie die Demo am Stand 1210.

13 weitere virtuelle Demos für MWC Los Angeles 2021 haben die O-RAN Virtual Exhibition bereichert:

MiTAC demonstriert eine private 5G-E2E-O-RAN-Lösung mit O1-Schnittstelle, die auf skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 3. Generation basiert und in eine Indoor-O-RU integriert ist, die MIMO und 4T4R über Open Front Haul Interface unterstützt.

CIG und Partner demonstrieren eine offene 5G-Small-Cell-Lösung. Die E2E-Lösung umfasst O-CU und O-DU in einer O-DU-Box mit L2/L3 SW, L1 SW und HW von verschiedenen Herstellern. Sowohl O-DU als auch O-RU sind mit COTS-Komponenten und offenen Schnittstellen ausgestattet. Als Teil der offenen Lösung ist auch ein Fronthaul-Gateway verfügbar.

IPLOOK demonstriert ein Cloud-natives und containerbasiertes Full-Stack-System einer durchgängigen 4G/5G-konvergenten mobilen Kernlösung für Betreiber und Unternehmen.

STL demonstrierte die Zusammenarbeit von 5G Small Cell Split 7.2 O-RU (GARUDA) mit dem ASOCS 5G NR SA Evaluation Kit (Cyrus 2.0), basierend auf O-RAN IoT-Profilen. Das Setup umfasste STL O-RU und ASOCS EVK (DU, CU, Core VM und CPE). Die Szenarien demonstrierten den Aufbau einer PDU-Sitzung (Registrierungsverfahren), gefolgt von der CUS-Plane- und M-Plane-Konnektivität.

University of Utah zeigt O-RAN-basiertes, xApp-gesteuertes RAN-Slicing unter Verwendung der Experiment-Workflows in der POWDER-Plattform. Wir kombinieren O-RAN mit einem Open-Source-Mobility-Stack, stellen eine Top-to-Bottom-RAN-Anwendung über das RIC bereit und implementieren in einer realistischen drahtlosen Umgebung. Diese Software ist Open Source und in POWDER verpackt, um weitere Experimente zu ermöglichen.

IS-Wireless zeigt die nächste Stufe der Software-Disaggregation in 5G OpenRAN mit Protokollschichten, die als unabhängige VNFs auf verschiedenen Computerplattformen arbeiten: O-DU VNF/CNF auf Edge Cloud (COTS HW), O-CU VNF auf Core/Regional Cloud. Das Unternehmen erreichte E2E-Konnektivität auf 5G mit Split-Option 7.2 und Option 2.

Dell Technologies arbeitet mit einem offenen Ökosystem von Partnern zusammen, um validierte Lösungen zu entwickeln. Zusammen mit Intel, VMware, Mavenir hat Dell eine Cloud-native Open RAN-Referenzarchitektur entwickelt, die als Technologievorschau verfügbar ist. Die Referenzarchitektur bietet eine Komplettlösung, die auf Dell EMC PowerEdge XR11-, XR12- und R750-Servern bereitgestellt wird.

Rohde Schwarz bietet eine Erklärung und Demo zur Messung der Roundtrip-Latenz auf der IP-Schicht in O-RAN- und Legacy-Netzwerken. Die IP-Schicht ist die Grundlage für die Latenz der Anwendungsschicht. Echtzeit- und interaktive Anwendungen nehmen rasant zu. Diese Anwendungen müssen von 5G und anderen Technologien unterstützt werden. Ein Latenzvergleich über verschiedene Netzwerktypen kann erreicht werden.

VIAVI demonstriert die Leistungsfähigkeit von Testfallbibliotheken, um die Validierung der disaggregierten Netzwerkleistung, Interoperabilität und Sicherheit gemäß den von O-RAN definierten Testspezifikationen zu beschleunigen. Die TM500 UE Emulator Test Case Libraries nutzen die unübertroffene TM500-Funktionsabdeckung und das VIAVI-Know-how. Die Netzwerkleistung wird mithilfe umfassender KPI-Überwachung und automatisierter Protokollanalyse validiert, um schnell die Einhaltung der O-RAN-Testspezifikationen anzuzeigen.

Keysight und Auray arbeiten mit Auray OTIC und Security Lab für die Zertifizierung und Kennzeichnung von O-RAN-Lösungen zusammen, indem sie Konformitätstest-, IOT-Test- und E2E-Testdienste basierend auf entsprechenden Testlösungen mit einem umfassenden Mechanismus durchführen, der die Offenheit, Interoperabilität und Konformität von O-RAN-Lösungen von Ökosystem-Playern sowohl für Betreiber als auch für die Anbietergemeinschaft gewährleistet.

Keysight Technologies präsentiert die Performance Benchmarking Solution (PBM), die Real UEs direkt über Gerätemodelle und Chipsätze hinweg steuert, um automatisch Tests gemäß den TIFG E2E-Testspezifikationen sowohl im Labor als auch im Feld in einer O-RAN-Umgebung mit mehreren Anbietern durchzuführen.

CMCC und Inspur demonstrieren eine QoE-Assurance-Anwendung, die auf dem Near-RT-RIC bereitgestellt wird und die Fähigkeiten einer QoE-bewussten und intelligenten RAN-Steuerung durch das Sammeln von RAN-Messungen sowie das Senden von Steuerbefehlen (z. B. maximale MCS-Konfiguration) über die E2-Schnittstelle bereitstellt. Diese Demo wird in einigen Branchenszenarien validiert.

Juniper Networks und VIAVI Solutions demonstrieren den erfolgreichen Transport von Open Fronthaul über ein paketvermitteltes Netzwerk. Die Router der ACX-Serie von Juniper, die als CSR/HSR verwendet werden, bieten Fronthaul-Transportkonnektivität. Die O-RU- und O-DU-Emulatoren von VIAVI erzeugen O-RAN-konformen Open Fronthaul-Datenverkehr (CU und M-Plane), während der MTS-5800-Fronthaul-Tester von VIAVI das Fronthaul-Transport-/Synchronisierungsnetzwerk überprüft.

