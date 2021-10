DJ Goldman gewährt CEO Solomon und President Waldron einmaligen Bonus

Von Orla McCaffrey

NEW YORK (Dow Jones)--Die Goldman Sachs Group Inc zahlt ihren CEO David Solomon und President John Waldron einen einmaligen Aktienbonus um die beiden Manager an der Spitze der größten Bank der Wall Street zu halten.

Der Board der Bank gewährte Solomon mehr als 73.000 sogenannte "Restricted Stock Units" (RSU), eine Form von Aktienoptionen, wie aus einer am Freitag eingereichten regulatorischen Mitteilung hervorgeht. Waldron erhielt fast 49.000 RSU. Um den Bonus zu erhalten, müssen die Führungskräfte bestimmte Leistungsziele erreichen. Bei dem derzeitigen Aktienkurs der Bank sind die Solomon gewährten Aktien etwa 30 Millionen Dollar und die Waldrons etwa 20 Millionen Dollar wert.

Die Prämien sind nicht Teil der regulären Jahresvergütung. Die Bank teilte mit, dass sie "die Kontinuität in der Führung über die nächsten 5+ Jahre sicherstellen" wolle - dies ist ungefähr der Zeitrahmen, in dem Solomon voraussichtlich bleiben wird. Goldman Sachs verwies auch auf "den rasch zunehmenden Kampf um Talente im derzeitigen Umfeld".

Goldman hatte die Bezüge von Solomon und Waldron für das Jahr 2020 gekürzt, weil die Bank Geschäft mit einem korrupten malaysischen Regierungsfonds, bekannt als 1MDB, gemacht hatte. Solomon erhielt für das vergangene Jahre ein Vergütungspaket von 17,5 Millionen Dollar.

Die Konkurrentin JP Morgan zahlte ihrem CEO Jamie Dimon im Juli überraschend eine Halteprämie.

